Londyn i Oslo w „jastrzębim” narożniku

– Wiemy, że to trudne i że wielu ludzi posiadających kredyty i hipoteki będzie się martwiło, co to dla nich oznacza. Jeżeli jednak nie podwyższymy stóp teraz, to w przyszłości może być gorzej – stwierdził Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Skomentował on w ten sposób czwartkową decyzję Komitetu Polityki Pieniężnej, który podniósł główną stopę procentową o 50 pkt baz., do 5 proc. Stała się ona najwyższa od kwietnia 2008 r.