Czarne chmury odpływają znad Wysp

Brytyjska gospodarka ma szanse odnotować w tym roku nieznaczny wzrost – wynika z ankiety agencji Bloomberg wśród ekonomistów oraz prognoz dwóch krajowych organizacji biznesowych. To oznacza wyraźny przypływ optymizmu co do perspektyw gospodarki z Wysp, po tym gdy do tej pory oczekiwano, że czekają ją dwa spadkowe kwartały z rzędu.

Teraz już tylko niewielka grupa ekonomistów nadal uważa, że podwyższona inflacja i groźba kolejnych podwyżek stóp podkopie popyt, wpędzając gospodarkę w drugiej połowie roku w kolejne spowolnienie. Jak komentuje Bloomberg, malkontentów uciszyły zaskakująco dobre dane makroekonomiczne. Według opublikowanych w poniedziałek prognoz Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w tym roku wzrost PKB sięgnie 0,4 proc. (dotychczasowa prognoza zakładała 0,4-procentowy spadek), by w kolejnym przyspieszyć do 1,8 proc. – Zarówno firmy, jak i konsumenci mogą odetchnąć z ulgą, że brytyjska gospodarka uniknęła recesji i zmierza do wejścia w drugiej połowie tego roku na ścieżkę wzrostu – ocenia przewodniczący organizacji Rain Newton-Smith.