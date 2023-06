Czerwcowy raport BM Pekao o Rainbow Tours zakłada, że zysk netto touroperatora za 2023 r. sięgnie 98,2 mln zł. Jesienią 2022 r. analitycy przewidywali, że będzie to zaledwie 14,3 mln zł. Cena docelowa wzrosła do 60 zł z 20,5 zł. Na piątkowej sesji akcje Rainbow zwyżkują o 9 proc., do 42 zł.