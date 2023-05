Inflacja CPI wyniosła 8,7 proc. rok do roku, jak podał w środę Office for National Statistics, co oznacza spadek z 10,1 proc. w marcu, ale powyżej konsensusu 8,2 proc. z ankiety przeprowadzonej przez ekonomistów Reutera.

– Ceny energii elektrycznej i gazu przyczyniły się do spadku rocznej inflacji w kwietniu o 1,42 punktu procentowego, ponieważ kwietniowy wzrost spadł w porównaniu rocznym, ale ten składnik nadal przyczynił się do rocznej inflacji o 1,01 punktu procentowego – podał ONS w swoim raporcie.

– Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu nadal rosły i przyczyniały się do wysokiej rocznej inflacji, jednak roczna stopa inflacji żywności i napojów bezalkoholowych spadła z 19,2 proc. w roku do marca 2023 r. do 19,1 proc. w roku do kwietnia 2023 r.

Jednak ONS powiedział, że jego orientacyjne modelowe szacunki sugerują, że roczna stopa inflacji żywności i napojów bezalkoholowych była nadal drugą najwyższą od ponad 45 lat.

W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,2 proc., powyżej konsensusu na poziomie 0,8 proc.

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym koszty mieszkaniowe właścicieli mieszkań (CPIH), wzrósł o 7,8 proc. w ciągu 12 miesięcy do kwietnia 2023 r., w porównaniu z 8,9 proc. w marcu, podczas gdy bazowy CPI (z wyłączeniem niestabilnych cen energii, żywności, alkoholu i tytoniu) wzrósł o 6,8 proc., z 6,2 proc. w marcu, co dotyczyć będzie Banku Anglii.

Brytyjska inflacja pozostała uparcie wysoka, nawet gdy gospodarka przeciwstawiła się oczekiwaniom recesji, co skłoniło Bank Anglii do podwyższenia stóp procentowych po raz dwunasty z rzędu do 4,5 proc. na ostatnim posiedzeniu na początku tego miesiąca.

Ekonomiści zasadniczo spodziewają się dalszej podwyżki na następnym posiedzeniu, ponieważ inflacja w Wielkiej Brytanii pozostaje bardziej stabilna niż w porównywalnych głównych gospodarkach, podczas gdy rynek pracy pozostaje napięty, a gubernator Banku Anglii Andrew Bailey ostrzegł przed spiralą cen i płac.

We wtorek Bailey przyznał prawodawcom, że z niepowodzenia Banku w prognozowaniu siły i trwałości inflacji można wyciągnąć „bardzo ważne lekcje”.

Ponieważ brytyjskie gospodarstwa domowe nadal borykają się z wysokimi rachunkami za żywność i energię, pracownicy z różnych sektorów rozpoczęli w ostatnich miesiącach masowe strajki w związku ze sporami o płace i warunki pracy.