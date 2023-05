– Niemiecka gospodarka może popaść w recesję, choć łagodną – powiedział prezes ZEW Achim Wambach.

Instytut badań ekonomicznych ZEW poinformował we wtorek, że jego wskaźnik nastrojów gospodarczych spadł do -10,7 pkt z 4,1 pkt w kwietniu. Sondaż Reutera wskazywał na majowy odczyt -5,3. Spadek doprowadził wskaźnik ZEW do ujemnego poziomu po raz pierwszy od grudnia 2022 r. Wynika to częściowo z oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, powiedział Wambach.

– Trzeci z rzędu spadek niemieckiego indeksu ZEW oznacza punkt zwrotny na gorsze, ponieważ wszelkie optymizmy dotyczące wzrostu z początku roku wyparowują – powiedział Carsten Brzeski, globalny szef makro w ING. Słabe dane makroekonomiczne z Niemiec, debata na temat limitu zadłużenia w USA, zawirowania w bankach i oczekiwania na dalsze podwyżki stóp wydają się osłabiać optymizm, dodał Brzeski.

Pogorszyła się również ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech – spadła do -34,8 pkt z -32,5 pkt w kwietniu.

– Recesja w Niemczech nie jest naszym scenariuszem bazowym, ale gospodarka od czwartego kwartału zbliża się do recesji, więc ostatecznie będzie to kwestia zaokrąglenia i rewizji kwartalnych danych dotyczących PKB – powiedział Claus Vistesen, ekonomista w Pantheon Macroeconomics.

Gospodarka niemiecka w pierwszym kwartale 2023 r. znajdowała się w stagnacji, po skurczeniu się o 0,5% w czwartym kwartale 2022 r., ożywiając obawy przed techniczną recesją, definiowaną jako dwa kolejne kwartały recesji.

Szczegółowe wyniki za pierwszy kwartał Federalny Urząd Statystyczny poda 25 maja.