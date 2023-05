Dzisiaj po zwyżce o 0,5 proc. Topix osiągnął poziom 2126,14 pkt, a solidnym wsparciem dla koniunktury na tokijskiej giełdzie okazuje się też luźna polityka pieniężna Banku Japonii i tani jen.

Wskaźnik Nikkei 225 po dzisiejszej zwyżce o 0.9 proc. jest w tym roku liderem w Azji,

- Inwestorzy krajowi i zagraniczni są bardziej pozytywnie nastawieni do Japonii niż do USA i Europy, ponieważ Krajowi Kwitnącej Wiśni w tej chwili nie grozi recesja, a wyceny wciąż są bardzo niskie - ocenia John Vail , globalny strateg Nikko Asset Management.

Na nastroje inwestorów pozytywnie wpływają też rosnąca presja na skupy akcji własnych i troska o stopy zwrotu po tym jak giełda tokijska zaapelowała do firm z niskimi wskaźnikami ceny akcji do wartości księgowej, by przedstawiły plany poprawy w tym zakresie, podkreśla Bloomberg.