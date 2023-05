Był to pierwszy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim od grudnia 2020 r. (-1,2 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r.). Roczne stopy zmian w marcu 2023 r. i lutym 2023 r. wyniosły odpowiednio +2,0 proc. i +8,9 proc.. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) informuje ponadto, że w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny hurtowe spadły w kwietniu o 0,4 proc.

Spadek rok do roku wynikał głównie ze spadku cen produktów z olejów mineralnych o 15,7 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r. Również złom i pozostałości (-31,5 proc.), zboża, surowiec tytoniowy, nasiona i pasze (-25,2 proc.) proc.), rudy, metale i półwyroby metalowe (-20,5 proc.) oraz produkty chemiczne (-5,4 proc.) miały duży wpływ na roczne tempo zmian w kwietniu 2023 r.

Z kolei ceny sprzedaży w handlu hurtowym owoców, warzyw i ziemniaków (+22,0 proc.), materiałów i elementów budowlanych (+13,9 proc.) oraz żywych zwierząt (+11,4 proc.) były wyższe niż w kwietniu 2022 r.

Korekta CPI

Destatis podał również ostateczne dane o cenach producentów wyrobów przemysłowych. W marcu wzrosły one o 6,7 proc. w stosunku do marca 2022 r. (wstępnie szacowano +7,5 proc.). Stopa zmiany rok do roku wyniosła +13,5 proc. w lutym (wstępnie: +15,8 proc.) i +16,6 proc. w styczniu (wstępnie: +17,6 proc.). Obecne wyniki odzwierciedlają kształtowanie się cen w energetyce, a także uwzględniają obowiązujący od stycznia 2023 r. hamulec cen energii elektrycznej i gazu. Konieczna była rewizja, ponieważ dostawcy energii początkowo podawali ceny bez uwzględnienia tego czynnika.

W styczniu i lutym 2023 r. nadal największy wpływ na zmianę cen producentów rok do roku miał kształtowanie się cen energii, natomiast w marcu największy wpływ miały podwyżki cen nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (zwłaszcza żywności).

W okresie styczeń-marzec za spadek wskaźnika cen producentów w porównaniu z poprzednim miesiącem przede wszystkim odpowiedzialne było kształtowanie się cen energii.

O ile ceny energii bez uwzględnienia hamulca cenowego były w styczniu średnio o 32,2 proc. wyższe niż w styczniu 2022 roku, o tyle wzrost z uwzględnieniem hamulca cenowego wyniósł +29,0 proc.. W lutym 2023 r. ceny energii wzrosły o 20,7 proc. w stosunku do lutego 2022 r. (wstępnie: +27,6 proc.), a w marcu były o 4,2 proc. wyższe niż rok wcześniej (wstępnie: +6,8 proc.). W porównaniu z analogicznym poprzednim miesiącem ceny energii spadły średnio o 7,9 proc. w styczniu 2023 r. (wstępnie: -5,6 proc.), w lutym o 4,4 proc. (wstępnie: -1,4 proc.) i 4,7 proc. w marcu (wstępnie: -7,6 proc.).

W marcu 2023 r. największy jednorazowy wpływ na dynamikę cen energii rok do roku miały podwyżki cen gazu ziemnego (dystrybucja). We wszystkich grupach klientów ceny gazu ziemnego były w marcu tego roku wyższe o 14,4 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy ceny energii elektrycznej spadły o 2,1 proc. w stosunku do marca 2022 r.