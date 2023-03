Stopa inflacji w Niemczech, mierzona jako zmiana rok do roku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wyniosła w lutym 2023 r. 8,7 proc., tyle ile w styczniu. – Stopa inflacji pozostaje na wysokim poziomie – powiedziała Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. – Gospodarstwa domowe odczuły wpływ wyższych cen żywności także w lutym, bo wzrosły one nawet bardziej niż ceny energii – dodała. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że ceny konsumpcyjne w lutym 2023 r. wzrosły o 0,8 proc. w stosunku do stycznia 2023 r.

Reklama

od czasu wybuchu wojny na Ukrainie wzrosły zwłaszcza ceny energii i żywności i nadal mają znaczny wpływ na stopę inflacji. Ze względu na sytuację wojenną i kryzysową, wąskie gardła w dostawach oraz rosnące ceny na wcześniejszych etapach procesu gospodarczego mają również wpływ na poziom inflacji, co z kolei prowadzi do wzrostu cen innych towarów i usług.

Ceny produktów energetycznych w lutym 2023 r. były o 19,1 proc. wyższe rok do roku, pomimo działań pomocowych rządu federalnego. Wzrost cen produktów energetycznych w styczniu 2023 r. wyniósł 23,1 proc., więc nieco wyhamował. Od stycznia 2023 r. wzrost cen energii został w pewnym stopniu spowolniony przez zamrożenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego, które wchodzi w życie z mocą wsteczną od stycznia 2023 r. Na kształtowanie się cen energii ma jednak wpływ wiele czynników, w szczególności międzynarodowe ceny zakupu . Szczególnie duży wzrost odnotowano ponownie w przypadku cen energii dla gospodarstw domowych w okresie luty 2022 r. – luty 2023 r. (+32,2 proc.). Nastąpił wzrost cen gazu ziemnego o 46,6 proc., energii elektrycznej o 23,1 proc. i ciepła sieciowego o 16,1 proc.. Utrzymał się również ponadprzeciętny wzrost cen pozostałych artykułów energetycznych dla gospodarstw domowych, m.in. ceny drewna opałowego, pelletu drzewnego i innych paliw stałych wzrosły o 41,7 proc., a oleju opałowego o 11,8 proc. Tempo wzrostu cen paliw silnikowych (+3,2 proc.) było natomiast niższe od ogólnej inflacji.

Ceny żywności wzrosły o 21,8 proc. w lutym 2023 r. rok do roku. Rosły więc szybciej niż wcześniej (styczeń 2023: +20,2 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego ceny żywności wzrosły w lutym 2023 r. jeszcze bardziej niż ceny nośników energii ogółem. Wyższe ceny notowano we wszystkich grupach żywności również w lutym 2023 r. Znacznie wyższe ceny odnotowano w przypadku nabiału i jaj (+35,3 proc.) oraz pieczywa i płatków zbożowych (+24,3 proc.). Znaczne wzrosty rok do roku odnotowano również w przypadku tłuszczów i olejów jadalnych oraz ryb, przetworów rybnych i owoców morza (po +22,8 proc.). Zaobserwowano bardzo wysokie wzrosty cen niektórych artykułów spożywczych. Konsumenci musieli zapłacić za cukier o 69,9 proc. więcej niż np. w lutym 2022 r.

W porównaniu ze styczniem 2023 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w lutym 2023 r. o 0,8 proc. Gospodarstwa domowe ponownie zapłaciły więcej za żywność (+2,4 proc.). Wyraźnie wzrosły ceny zwłaszcza warzyw (+12,5 proc.) i owoców (+2,7 proc.). Wzrosły również ceny innych grup żywności, np. chleba i płatków zbożowych (+2,2 proc.). Na uwagę zasługuje spadek cen tłuszczów i olejów jadalnych (-7,2 proc.), zwłaszcza masła, które kosztowało znacznie mniej niż w poprzednim miesiącu (-14,2 proc.). Ceny energii (ogółem) pozostały bez zmian. Mimo to ceny niektórych produktów energetycznych wzrosły; gazu ziemnego (+0,6 proc.) i energii elektrycznej (+0,5 proc.) wzrosły mimo zamrożenia cen. Wraz z tymi wzrostami cen nastąpiły znaczne spadki cen oleju opałowego (-8,5 proc.) oraz ciepła sieciowego (-6,7 proc.). Ceny paliw silnikowych (ogółem) pozostały na niemal niezmienionym poziomie (+0,1 proc., w tym benzyny supergrade: +1,4 proc., a dla kontrastu olej napędowy: -3,6 proc.).

Reklama

Ceny usług (ogółem) wzrosły w lutym 2023 r. o 4,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Czynsze netto bez kosztów ogrzewania wzrosły o 2,0 proc.. Ponadprzeciętnie wzrosły ceny niektórych usług, takich jak utrzymanie i remont mieszkań (+16,7 proc.), usługi cateringowe w restauracjach, kawiarniach itp. (+10,9 proc.) oraz usługi obiektów socjalnych (+9,5 proc.). Ceny spadły rok do roku tylko w przypadku bardzo niewielkiej liczby usług, na przykład usług telekomunikacyjnych (-1,1 proc.).