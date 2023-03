Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,8 proc., po styczniowym spadku o 0,2 proc. Mocno rozczarował odczyt inflacji bazowej (czyli nieuwzględniającej cen energii, paliw i żywności). Przyspieszyła ona z 5,3 proc. w styczniu do rekordowego poziomu 5,6 proc. w lutym, podczas gdy średnio prognozowano, że pozostanie na takim samym poziomie.

Ze wstępnych danych wynika, że spośród krajów strefy euro inflacja HICP (czyli liczona według koszyka Eurostatu) najwyższa była w lutym na Łotwie, gdzie wyhamowała do 20,1 proc., najniższa w Luksemburgu, gdzie zeszła do 4,8 proc. W Niemczech przyspieszyła ona z 9,2 proc. do 9,3 proc., we Francji z 7 proc. do 7,2 proc., w Hiszpanii z 5,9 proc. do 6,1 proc., a we Włoszech zwolniła z 10,7 proc. do 9,9 proc. W wszystkich czterech największych gospodarkach strefy euro była ona wyższa od prognoz.

– Lutowe dane są oczywistym rozczarowaniem, ale wskaźniki wyprzedzające pokazują, że trend spadkowy inflacji powinien być kontynuowany. Marzec pokaże dużo szybsze hamowanie inflacji ze względu na efekt bazy. Inflacja energetyczna wkrótce stanie się ujemna, możliwe, że już nawet w marcu. Niewiadomą jest jednak to, jak szybko będzie hamować wzrost cen w innych kategoriach i czy inflacja będzie bardziej „lepka” niż oczekiwano – twierdzi Bert Colijn, ekonomista ING. Jego zdaniem wyższa niż prognozowano inflacja bazowa oznacza, że Europejski Bank Centralny nie będzie miał powodu, by w nadchodzących miesiącach wstrzymać podwyżki stóp procentowych.

Rada Prezesów EBC będzie podejmowała decyzję o stopach 16 marca i obecnie analitycy są przekonani, że podwyżka o 50 pkt baz. jest już przesądzona. Wygląda również na to, że do podniesienia stóp dojdzie na kolejnym posiedzeniu EBC, czyli w maju. Nie jest jednak pewna skala tej podwyżki.

– Najnowsze dane o inflacji w strefie euro pokazujące, że inflacja bazowa pozostaje bardzo „lepka”, nie tylko przesądzają o podwyżce stóp procentowych w marcu, ale również otwierają drogę do analogicznego zacieśniania polityki pieniężnej w drugim kwartale – twierdzi Paolo Grignani, ekonomista Oxford Economics.

– Jest wyraźne ryzyko, że EBC będzie musiał więcej, ale Philip Lane, główny ekonomista EBC, zauważył w tym tygodniu, że wiele wskazuje, że uda się odzyskać kontrolę nad inflacją. Będziemy mieć prawdopodobnie więcej debat pomiędzy „jastrzębiami” a „gołębiami” przed posiedzeniami EBC po marcu. Do maja powinniśmy mieć już jednak wystarczająco danych, by ocenić, czy dane za luty były wyjątkiem, czy też rzeczywiście inflacja okazała się bardziej „lepka” niż myślano – dodaje Colijn.