Te dane okazały się dużo lepsze od średniej prognoz mówiącej o zwyżce o 1,8 proc. Sprzedaż nie uwzględniająca samochodów wzrosła o 2,3 proc., po grudniowym spadku o 0,9 proc. Średnio oczekiwano, że zwiększy się ona tylko o 0,8 proc.

To już kolejny sygnał mówiący o sile gospodarki amerykańskiej w zeszłym miesiącu. Styczniowy wzrost liczby etatów (517 tys. poza rolnictwem) był znacznie wyższy od prognoz, a tymczasem inflacja konsumencka wyhamowała mniej niż oczekiwano (z 6,5 proc. do 6,4 proc.). To sugeruje, że Fed może sobie pozwolić na nieco bardziej "jastrzębią" politykę pieniężną. Część decydentów z Rezerwy Federalnej zapowiada już, że cykl podwyżek stóp procentowych może potrwać dłużej niż spodziewali się inwestorzy.

- Musimy być przygotowani na to, by kontynuować podwyżki stóp przez dłuższy okres niż oczekiwano, jeśli taka ścieżka będzie potrzebna, by odpowiedzieć na zmiany perspektyw gospodarczych lub, by równoważyć nie chciane luzowanie warunków - stwierdziła Lorie Logan, szefowa oddziału Rezerwy Federalnej w Dallas.