BIST 100, główny indeks giełdy tureckie tracił w środę rano, przed zawieszeniem handlu, ponad 7 proc. Od początku tygodnia stracił on prawie 15 proc., a od początku roku spadł o 24 proc. We wtorek wszedł on w rynek „niedźwiedzia”. Nie wiadomo, kiedy handel na giełdzie stambulskiej zostanie przywrócony.

- W czasach takich katastrof, zawieszanie handlu na giełdzie jest lepszym rozwiązaniem, pozwalającym chronić inwestorów – stwierdził Haydar Acun, analityk z firmy Marmara Capital.