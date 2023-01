Niemiecki indeks DAX flirtował w poniedziałek z poziomem 15 tys. pkt. Zaloty popytu były jednak tłamszone przez odczyt PKB w Niemczech. Ten bowiem rozczarował. Wzrost PKB w IV kwartale wyniósł bowiem 0,5 proc. r./r., podczas gdy oczekiwano odczytu na poziomie 0,8 proc. To jednak przygrywka do tego, co czeka nas w tym tygodniu. Oczy będą przede wszystkim zwrócone na Stany Zjednoczone i Fed, ale na tym lista „atrakcji” się nie kończy.