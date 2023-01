Zysk na akcję Tesli wyniósł 1,19 USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie on 1,13 USD. Przychód ze sprzedaży samochodów wyniósł 21,3 mld USD i był o 33 proc. wyższy niż w takim samym okresie zeszłego roku. Akcje Tesli zyskiwały w handlu posesyjnym 5 proc.

Tesla pod koniec 2022 r. obniżała ceny swoich aut, co wywołało niezadowolenie tych klientów, którzy nieco wcześniej płacili za nie więcej. Obniżka cen przyniosła jednak wzrost popytu. – Jak dotąd w styczniu mieliśmy od początku roku największe zamówienia w naszej historii. Obecnie są one dwukrotnie większe od naszej produkcji – stwierdził Elon Musk, właściciel Tesli.

Podczas konferencji wynikowej Musk został zapytany, dlaczego Tesla spodziewa się wyprodukować w tym roku jedynie 1,8 mln samochodów. – Mówimy o 1,8 mln, bo wygląda na to, że zawsze może się pojawić gdzieś na Ziemi jakaś cholerna siła wyższa. Nie mamy wpływu na to, czy będą trzęsienia ziemi, tsunami, wojny, pandemie itp. Jeśli będziemy mieć do czynienia z dobrym rokiem, bez większych zakłóceń w łańcuchach dostaw i innych dużych problemów, to możemy wyprodukować 2 mln samochodów. Myślę też, że będzie na nie popyt – odpowiedział Musk.