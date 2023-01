Subindeks oceny bieżącej sytuacji gospodarczej spadł z 94,4 pkt do 94,1 pkt. Wskaźnik oczekiwań co do przyszłego środowiska ekonomicznego wzrósł natomiast z 83,2 pkt do 86,4 pkt.

„Gospodarka niemiecka zaczyna nowy rok z większą pewnością siebie. W przemyśle, indeks nadal był w trajektorii wzrostowej. Spółki oceniły swoją obecną sytuację jako lepszą. Ich oczekiwania, co do nadchodzących sześciu miesięcy stały się wyraźnie bardziej pozytywne. (…) Produkcja powinna wzrosnąć w nadchodzących miesiącach. W sektorze usług, klimat biznesowy się poprawił. Usługodawcy są mniej pesymistycznie nastawieni, co do nadchodzących miesięcy. Jednakże ich obecne biznesy rozwijają się gorzej” – napisał Clemens Fuest, przewodniczący instytutu Ifo.