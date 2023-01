To dane liczone według metodologii niemieckiego urzędu statystycznego Destatis. Inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, wyhamowała natomiast z 11,3 proc. do 9,6 proc. Średnio oczekiwano, że wyniesie 10,7 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny spadły o 1,2 proc., po tym jak w listopadzie nie zmieniły się one.

Joachim Nagel, prezes Bundesbanku, zapowiadał wcześniej, że inflacja powinna wyhamować w grudniu, ze względu na rządowe ograniczenia na wzrost cen prądu i gazu.