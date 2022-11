Inflacja konsumencka w Niemczech wyhamowała do 10 proc. w listopadzie z 10,4 proc. w październiku. Średnio prognozowano, że pozostanie ona na takim samym poziomie. Licząc miesiąc do miesiąca ceny spadły o aż o 0,5 proc. Niemiecka inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, wyniosła natomiast 11,3 proc., po tym jak w październiku doszła do 11,6 proc. W porównaniu z zeszłym miesiącem wzrost cen wyhamował z 1,1 proc. do 0 proc. Inflacja w największej gospodarce strefy euro mogła już więc osiągnąć swój szczyt w październiku. Podobne sygnały, świadczące o słabnącej presji inflacyjnej, zaczynają napływać również z innych państw eurolandu.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Fala drogiej żywności przelewa się przez Europę Nie tylko w Polsce, także w innych krajach UE, ceny w sklepach spożywczych rosną w rekordowym tempie. Na poprawę można liczyć dopiero w 2023 r.

We wtorek opublikowano również wstępne dane o listopadowej inflacji w Hiszpanii. Były one dużo lepsze od prognoz. Inflacja HICP wyhamowała z 7,3 proc. w październiku do 6,6 proc. w listopadzie. Średnio oczekiwano jej zejścia do 7,1 proc. Listopad był już czwartym miesiącem z rzędu, w którym ona hamowała. Jeszcze w sierpniu była ona dwucyfrowa.

Inflacja bazowa, czyli nie obejmująca cen żywności, paliw i energii, lekko przyspieszyła jednak z 6,2 proc. w październiku do 6,3 proc. w listopadzie. Wzrost inflacji bazowej może być argumentem dla decydentów z Europejskiego Banku Centralnego, by zbyt szybko nie kończyć cyklu podwyżek stop.

- Sygnałem, który musimy śledzić jest ewolucja inflacji bazowej. Ona pokazuje nam jak może się zmienić w nadchodzących miesiącach inflacja konsumencka - stwierdził we wtorek Luis de Guindos, Hiszpan będący wiceprezesem EBC.