Ipsos France przeprowadził ankietę wśród 6000 mieszkańców Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. Większość pytanych Europejczyków (55 proc.) jest zaniepokojona ryzykiem znalezienia się w niestabilnej sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza Włochów (70 proc.), Greków (68 proc.) i Polaków (56 proc.).

Zdecydowana większość Europejczyków musiała podejmować ciężkie decyzje z powodu trudnej sytuacji finansowej: ograniczać podróże, niedogrzewać domu, prosić krewnych o pomoc, podejmować dodatkowe zajęcia, akceptować pracę, której nie chce się wykonywać, nie móc opłacić leczenia, kupić żywności, przeprowadzać się do rodziny lub znajomych nie mając na czynsz, szukać pomocy materialnej w organizacjach charytatywnych. Z jedną z tych sytuacji zetknęło się 80 proc. ankietowanych, ale średnia to 3,3 takie problemy. Prawie połowa wszystkich Europejczyków nie mogła ze względu na trudną sytuację materialną np. zabrać dziecka na wakacje lub pozwolić mu na uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne. Spośród wszystkich respondentów zdecydowanie najliczniejsze takie problemy mieli greccy rodzice, ale nie ominęły one innych europejskich rodziców: w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce i Francji.

Aby zapewnić swoim dzieciom dobre warunki życia, wielu rodziców rezygnuje przede wszystkim z zajęć rekreacyjnych (90 proc. Greków, 69 Polaków), a także np. z zabiegów upiększających i zakupów odzieży, a prawie połowa Europejczyków jest zmuszona oszczędzać na jedzeniu i opiece zdrowotnej.

Ponad połowa Europejczyków uważa, że ich siła nabywcza spadła w ciągu ostatnich trzech lat. Co ciekawe, tak uważa najmniej Polaków - 38 proc. Najbardziej odczuli to Grecy (68 proc.) i Francuzi (63 proc.). Zdecydowana większość Europejczyków tłumaczy ten spadek wzrostem cen rosnącymi podatkami i , daleko wyprzedzający podatki i spadkiem wartości dochodów z pracy. Ceny najbardziej uderzają w Niemców (92 proc.), za to najmniej kłopotliwe są dla nich podatki - zaledwie dla 16 proc. wobec na ogół ponad 30 proc.

Biorąc pod uwagę znaczne podwyżki cen, zdecydowana większość Europejczyków jest zaniepokojona o tym, jak poradzą sobie finansowo: wielu martwi się o swoją zdolność do radzenia sobie z nieprzewidzianymi wydatkami. Dotyczy to zwłaszcza rosnących cen paliw (70- proc. Polaków) i żywności (71 proc. Polaków).

W przypadku ważnego wydarzenia prawie połowa nie jest pewna, czy byłaby w stanie go znaleźć wsparcie. Zakwaterowanie najmniej martwi Polaków (42 proc.), najbardziej boją się Grecy (67 proc.).