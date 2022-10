Po tym jak Liz Truss złożyła rezygnację, funt umacniał się do dolara o 0,8 proc., a rentowności 10-letnich obligacji lekko zniżkowały. Wobec złotego funt taniał o 0,4 proc., do poniżej 5,49 zł, co było związane z odzyskiwaniem sił przez naszą walutę.

Dymisja nie była wielkim zaskoczeniem. Nastąpiła po wielu dniach rynkowych spekulacji i nacisków ze strony członków Partii Konserwatywnej, niezadowolonych z zamieszania, jakie wywołały plany Truss dotyczące m.in. cięć podatków. Nastąpiła też w momencie, kiedy funt i brytyjskie obligacje mają za sobą prawie miesiąc odreagowania, związanego z wycofywaniem się rządu z zamiarów łagodzenia dyscypliny fiskalnej.

– Dopóki kurz nie opadnie, największy wpływ na notowania brytyjskich aktywów będzie miała walka o władzę, jednak potem do głosu dojdą fundamenty. Potencjał umocnienia funta jest naszym zdaniem nadal bardzo ograniczony – komentował w rozmowie z agencją Bloomberg Stephen Gallo, szef strategii walutowej na Europę w Bank of Montreal.

Jednocześnie inwestorzy wycofywali się z najdalej idących oczekiwań co do podwyżek stóp Banku Anglii, co wskazywało na ich wiarę, że zwrot w stronę utrzymania dyscypliny budżetowej pozwoli na nieco łagodniejszą politykę pieniężną. Jak jednak podkreślali finansiści, sytuacja polityczna wciąż jest bardzo niepewna, a trudno jest oceniać, jak na plany przyszłego premiera zareagują decydenci z Banku Anglii.

Jak zapowiadała była premier, jej następca na stanowisku szefa torysów ma zostać wyłoniony w ciągu tygodnia. Jednym z faworytów jest były kanclerz skarbu Rishi Sunak, który w czasie przegranej rywalizacji z Truss ostrzegał, że jej pomysły na politykę fiskalną mogą popchnąć brytyjską gospodarkę na skraj przepaści.

– Niezależnie od krótkoterminowej niepewności związanej z polityką, na dłuższą metę ostatnie wydarzenia są dla funta i obligacji korzystne, bo będą przypominać politykom, żeby dziwacznymi planami wydatków nie podważali wiarygodności rządu – mówił Bloombergowi Rishi Mishra, analityk w firmie brokerskiej Futures First.