Turecka inflacja konsumencka stała się najwyższa od lipca 1998 r. Mocno przyczyniła się do tego polityka banku centralnego, który długo opierał się (z powodu nacisków politycznych) przed podwyżkami stóp, a w ostatnich dwóch miesiącach łącznie obciął główną stopę procentową o 200 pb., do 12 proc.

Reklama

Kiepskie dane napłynęły również z tureckiego przemysłu. Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w tej branży spadł z 47,4 pkt w sierpniu do 46,9 pkt we wrześniu. Jest on na „recesyjnym” poziomie, co sugeruje każdy jego odczyt poniżej 50 pkt.

- Wrześniowe dane PMI nie dały wielu powodów do radości tureckim producentom, a sytuacja popytowa zarówno w kraju jak i poza nim (a szczególnie w Europie) pozostaje trudna – twierdzi Andrew Harker, ekonomista z S&P Global Market Intelligence, firmy przeprowadzającej sondaże PMI. Jego zdaniem, perspektywy dla tureckiego przemysłu na nadchodzące miesiące są słabe, gdyż zapasy wyprodukowanych dóbr są duże.