W brytyjskim rządzie chyba nie ma ministra, który częściej niż Kwasi Kwarteng spierałby się z Rishim Sunakiem, byłym kanclerzem skarbu, a obecnie jednym z kandydatów na stanowisko premiera. I może to być jego wielki atut, gdyż Sunak ma obecnie małe szanse na zostanie szefem rządu.

Kwarteng jest natomiast od dawna lojalnym stronnikiem Liz Truss, która może pokonać Sunaka w wyścigu do Downing Street 10. Razem z Truss napisał w 2012 r. raport „Brytania wyzwolona z kajdan”. Jako minister ds. biznesu dał się poznać jako wielki wolnorynkowiec. Jego spory z Sunakiem dotyczyły m.in. zakresu pomocy publicznej oraz podatku od zysków nadzwyczajnych. Jeśli obejmie on stanowisko kanclerza skarbu (brytyjskiego ministra finansów), to może się ono jednak okazać dla niego „zatrutym kielichem”. Będzie się musiał bowiem mierzyć z recesją (której spodziewa się m.in. Bank Anglii), wysoką inflacją oraz kryzysem kosztów życia, wywołującym niezadowolenie społeczne. Jego zadanie będzie bardzo trudne. HK