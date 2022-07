Po wczorajszej decyzji Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp o 75 pb., co prawda wyjątkowo mocnym, ale połączonym z ostrożnymi deklaracjami co do kolejnych ruchów, indeks amerykańskich spółek technologicznych zyskał ponad 4 proc., najsilniej od wiosny 2020 r. Sporo wzrósł także S&P 500. Optymizm zdaje się jednak szybko ulatywać, bo sesja w Azji miała mieszany przebieg, a w Europie indeksy na początku sesji poszły w górą, ale nie tak mocno, jak można by oczekiwać.