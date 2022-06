W piątek Bank Anglii podwyższył stopy procentowe o 0,25 pkt proc., co było już piątym ruchem w górę w obecnym cyklu zacieśniania monetarnego. Głosy płynące od decydentów wskazują, że kolejne decyzje mogą być bardziej agresywne.

Reklama

W wyniku pandemii stopy procentowe na Wyspach zostały obniżone do 0,1 proc. Bank Anglii pod koniec ubiegłego roku zaczął je podwyższać i obecnie wynoszą 1,25 proc. To najwyższy poziom od 13 lat.

We wtorek Huw Pill, główny ekonomista Banku Anglii, powiedział, że w nadchodzących miesiącach konieczne będzie dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej, a decydenci są gotowi do działania bardziej agresywnie. Pill powiedział, że narzędzia banku centralnego są „tępymi instrumentami", które mogą sprowadzić inflację z powrotem do celu, ale nie mogą rozwiązać innych problemów, takich jak rosnąca przepaść między bogatymi i biednymi oraz słabszy funt.

Przypomnijmy także, że Bank Anglii opublikował w piątek prognozy mówiące, że wzrost cen w gospodarce przyspieszy w tym roku do ponad 11 proc. Inflacja na Wyspach wynosi obecnie 9 proc. i jest najwyższa od 40 lat. Słowa Pilla mogą sugerować, że na najbliższym posiedzeniu decydenci będą opowiadali się na podwyżką o 0,5 pkt proc. Jeśli tak by się stało, stopa Banku Anglii byłaby najwyższa od 2008 r.

Reklama

Możliwość silniejszego zacieśniania monetarnego negatywnie wpływa na perspektywy gospodarcze. Gospodarka brytyjska niespodziewanie skurczyła się w kwietniu. PKB spadł o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,1 proc. Pill powiedział jednak, decydenci poświęciliby wzrost gospodarczy, aby obniżyć inflację w Wielkiej Brytanii.

– Perspektywy wzrostu gospodarczego są słabe. Na już i tak poważne ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych negatywnie wpłynie inflacyjny wpływ tarcia w globalnym łańcuchu dostaw i słabość funta – powiedział Martin Beck, główny doradca ekonomiczny EY ITEM Club.

Niedawno Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdziła, że ??brytyjska gospodarka nie wykaże wzrostu w przyszłym roku, co jest najsłabszą prognozą na 2023 r. ze wszystkich krajów z grupy G20, z wyjątkiem dotkniętej sankcjami Rosji.