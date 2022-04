Komisja Europejska pozwała 10 państw, w tym Polskę. Chodzi o prawo telekomunikacyjne

Komisja Europejska pozwała dziś 10 państw europejskich, w tym Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powód to brak pełnej transpozycji do prawa krajowego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i odpowiedniej polityki informacyjnej.