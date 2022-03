Premier Li Keqiang swoje zapowiedzi zawarł w trakcie wygłaszania sprawozdania z pracy rządu w trakcie dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Pekinie.

Eksperci spodziewają się, że chińskie PKB powiększy się o 5 proc. Spowolnienie w sektorze nieruchomości poważnie odbiły się na drugiej co do wielkości gospodarce świata.

- Musimy uczynić stabilność gospodarczą naszym priorytetem – poinformował Li. - Ceny surowców są nadal wysokie i podatne na wahania. Nasze otoczenie zewnętrzne staje się coraz bardziej niestabilne i niepewne – powiedział premier do delegatów.

Guo Tianyong, wpływowy ekonomista z Central University of Finance and Economics w Pekinie, powiedział agencji Reutersa, że wzrost o 5 proc. jest kluczowy. “Jeśli wzrost PKB będzie niższy niż 5 proc. może to negatywnie wpłynąć na powstawanie nowych miejsc pracy” – powiedział.

Władze Chin zdecydowały o powiększeniu budżetu na wojsko do 1,45 bln juanów, czyli o 7,1 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to najszybsze tempo od 2019 roku, kiedy wydatki na obronność wzrosły o 7,5 proc.

W całym 2021 r. realny wzrost PKB Chin wyniósł 8,1 proc. wobec ponad 6 proc. celu wyznaczonego przez partię. W 2020 roku chińska gospodarka powiększyła się o 2,3 proc. i była jedyną dużą gospodarką świata, która odnotowała dodatni wzrost w roku pandemicznym.

Li zapowiedział, że Pekin będzie kontynuował pokojowe zjednoczenie Chin. - Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom separatystycznym dążącym do “niepodległości Tajwanu” oraz ingerencjom zagranicznym - stwierdził premier Chin.