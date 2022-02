Handel na giełdzie w Moskwie zaczął się z opóźnieniem. Rano giełda Moex poinformowała, że go zawiesza do odwołania. Wkrótce potem sesja się jednak rozpoczęła. Inwestorzy szybko rzucili się do wyprzedaży akcji rosyjskich spółek. Papiery Sbierbanku traciły 28 proc. na początku sesji, banku VTB 35 proc., Gazpromu 37 proc., Rosnieftu o 28 proc. Sbierbank poinformował, że stracił dostęp do operacji forex.

Rubel tracił rano nawet 10 proc. do dolara a jego kurs dochodził do prawie 90 rubli za 1 USD. Rosyjska waluta stała się więc najsłabsza w historii.