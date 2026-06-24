Komisja Europejska opublikowała w środę sprawozdanie z konwergencji za 2026 r., w którym oceniła postępy poczynione przez państwa członkowskie spoza strefy euro na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. Raport dotyczy pięciu państw UE, które są prawnie zobowiązane do wejścia do strefy euro: Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Szwecji.
Sprawozdanie opiera się na tzw. kryteriach z Maastricht, określonych w art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obejmują one stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu walutowego oraz długoterminową stabilność stóp procentowych. W sprawozdaniu przeanalizowano również zgodność ustawodawstwa krajowego państw członkowskich z Traktatem oraz ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.
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Jak wskazuje Komisja Europejska, oceniane państwa członkowskie wykazują różny stopień konwergencji nominalnej. Czechy i Szwecja spełniają obecnie po trzy wymogi: stabilności cen, finansów publicznych oraz długoterminowych stóp procentowych.
Jednocześnie żadne z pięciu państw członkowskich nie uczestniczy w mechanizmie kursowym ERM II. Tymczasem przed przystąpieniem do strefy euro wymagane są co najmniej dwa lata udziału w tym mechanizmie bez poważnych napięć kursowych. „W związku z tym żadne z tych państw członkowskich nie spełnia obecnie wszystkich kryteriów przystąpienia do strefy euro” – podsumowuje Komisja Europejska.
Również Polska wciąż pozostaje daleko od przyjęcia euro. Komisja Europejska wylicza, że nasz kraj nie spełnia kryteriów dotyczących stabilności cen, finansów publicznych, długoterminowych stóp procentowych oraz uczestnictwa w mechanizmie ERM II. Dodatkowo polskie prawo, w tym ustawa o NBP i Konstytucja RP, nadal nie jest w pełni dostosowane do wymogów unijnych dotyczących funkcjonowania banku centralnego w Eurosystemie.
Największym problemem pozostają finanse publiczne. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł z 3,4 proc. PKB w 2022 r. do 7,3 proc. PKB w 2025 r., znacząco przekraczając unijny limit wynoszący 3 proc. PKB. Szybko rośnie również dług publiczny, który według prognoz Komisji zwiększy się z 59,7 proc. PKB w 2025 r. do 68,3 proc. PKB w 2027 r.
Polska nie spełnia także kryterium inflacyjnego – średnia inflacja w ciągu 12 miesięcy do maja 2026 r. wyniosła 2,9 proc., wobec wartości referencyjnej na poziomie 2,7 proc. – ani kryterium długoterminowych stóp procentowych, które przy średnim poziomie 5,4 proc. również nieznacznie przekroczyły dopuszczalny próg 5,1 proc. Ponadto złoty nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, czyli dwuletniej „poczekalni” przed przyjęciem wspólnej waluty, co oznacza, że Polska formalnie nie rozpoczęła jeszcze końcowego etapu drogi do euro.
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Komisja przeanalizowała również dodatkowe czynniki, które – zgodnie z Traktatem – należy uwzględniać przy ocenie trwałości konwergencji. Analiza wykazała, że państwa członkowskie spoza strefy euro są zasadniczo dobrze zintegrowane gospodarczo i finansowo z UE. Część z nich wykazuje jednak słabości makroekonomiczne lub stoi przed wyzwaniami związanymi z otoczeniem biznesowym i jakością instytucji, które mogą utrudniać trwałe spełnienie warunków członkostwa w strefie euro. Dodatkowo Komisja zaznacza, że przepisy krajowe w dziedzinie polityki pieniężnej nie są w pełni zgodne z zasadami unii gospodarczej i walutowej w pięciu zbadanych państwach.
Warto przy tym zauważyć, że nie wszystkie kraje oceniane przez Brukselę spieszą się z przyjęciem wspólnej waluty. Dotyczy to przede wszystkim Szwecji, która od lat świadomie pozostaje poza strefą euro, mimo formalnego zobowiązania do jej przyjęcia. Również w Polsce w najbliższych latach nie należy spodziewać się przełomu. Żadne z głównych ugrupowań politycznych nie traktuje dziś wejścia do strefy euro jako priorytetu, a rząd nie wskazał nawet orientacyjnej daty rozpoczęcia przygotowań.
Także Czechy, mimo spełniania większej liczby kryteriów konwergencji niż Polska, nie wykazują obecnie większej determinacji do szybkiego przyjęcia euro. Z kolei Rumunia od lat deklaruje chęć wejścia do eurolandu, jednak ze względu na pogarszający się stan finansów publicznych i utrzymujące się nierównowagi makroekonomiczne termin ten pozostaje odległy. Nowy rząd Węgier jest za euro, na razie kraj musi uporać się z poważnymi problemami.
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