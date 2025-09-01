Gospodarka
Notowania

Więcej podatków, większy dług. Co naprawdę kryje budżet na 2026 r.?

Projekt przyszłorocznego budżetu sprawia wrażenie stabilnego – dochody mają rosnąć, a deficyt nominalnie spadać. Jednak dokładniejsze spojrzenie ujawnia podwyżki podatków, wątpliwości wokół realnych wpływów i niepokojący wzrost długu.

Publikacja: 01.09.2025 06:00

Więcej podatków, większy dług. Co naprawdę kryje budżet na 2026 r.?

Foto: Adobestock

Anna Cieślak--Wróblewska

Na pierwszy rzut oka przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2026 r. wydaje się dosyć umiarkowany i bezpieczny, biorąc pod uwagę otaczającą nas rzeczywistość, w tym konieczność ogromnych przecież wydatków na obronność. Niemniej problemów i kilku nieprzyjemnych niespodzianek nie da się uniknąć.

Podatki mają być wyższe

