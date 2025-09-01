Więcej podatków, większy dług. Co naprawdę kryje budżet na 2026 r.?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Na pierwszy rzut oka przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2026 r. wydaje się dosyć umiarkowany i bezpieczny, biorąc pod uwagę otaczającą nas rzeczywistość, w tym konieczność ogromnych przecież wydatków na obronność. Niemniej problemów i kilku nieprzyjemnych niespodzianek nie da się uniknąć.
Polska w coraz większym stopniu staje się międzynarodowym rynkiem pracy. Na przestrzeni ostatniej dekady udział cudzoziemców wśród osób ubezpieczonych w ZUS wzrósł ponad sześciokrotnie. Szybko przybywa pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej.
Inflacja w sierpniu spadła do 2,8 proc. r/r i jest najniższa od ponad roku – podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Czy to wystarczy Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych już 3 września?
Inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%, podał też GUS.
„Więcej niż szacowała Komisja Europejska”, "potrzeby pożyczkowe rosną", "deficyt sektora finansów publicznych w 2026 r. wysoki" – to pierwsze komentarze analityków do projektu budżetu na 2026 r.
Deficyt budżetowy w 2026 r. ma być nie wyższy niż 271,7 mld zł – podał minister finansów Andrzej Domański. To trochę mniej niż oczekiwania rynkowe i trochę mniej mniej niż dziura w finansach publicznych w tym roku.