"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,8% (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu
z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9)" - czytamy w komunikacie.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,8% r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,3%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 7,7%.
W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,1%, ceny nośników energii wzrosły o 0,1%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,9%.
Konsensus rynkowy wynosił: +2,9% r/r i 0,0% m/m.
Inflacja w sierpniu spadła do 2,8 proc. r/r i jest najniższa od ponad roku – podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Czy to wystarczy Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych już 3 września?
„Więcej niż szacowała Komisja Europejska”, "potrzeby pożyczkowe rosną", "deficyt sektora finansów publicznych w 2026 r. wysoki" – to pierwsze komentarze analityków do projektu budżetu na 2026 r.
Deficyt budżetowy w 2026 r. ma być nie wyższy niż 271,7 mld zł – podał minister finansów Andrzej Domański. To trochę mniej niż oczekiwania rynkowe i trochę mniej mniej niż dziura w finansach publicznych w tym roku.
Ponad 300 mld zł może wynieść deficyt w budżecie państwa na przyszły rok – szacują ekonomiści. To najwyższa kwota we współczesnej historii kraju. Nic dziwnego, że resort finansów chce podnieść podatki.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,4 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).