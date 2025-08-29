"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,8% (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu

z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9)" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,8% r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,3%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 7,7%.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,1%, ceny nośników energii wzrosły o 0,1%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,9%.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9% r/r i 0,0% m/m.