W 2025 r. doczekaliśmy się już obniżek stóp o łącznie 125 pb. A styl komunikacji Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach ponownie zaskoczył uczestników rynku – szczególnie brak jednoznacznego sygnału o rozpoczęciu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Trudno bowiem uznać cztery kolejne, relatywnie dynamiczne obniżki stóp w trakcie pięciu następujących po sobie posiedzeń decyzyjnych, za jednorazowe dostosowania, o których niejednokrotnie mieliśmy okazję słyszeć podczas czwartkowych konferencji.

