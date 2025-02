Według prognoz S&P Global Ratings, wynosząca obecnie 45 proc. główna stopa procentowa spadnie w tym roku do 32,5 proc., w 2026 do 20 proc., a w 2027 - do 15 proc.

Prognozy dla Węgier i Polski

Analitycy przygotowali prognozy dla dwóch krajów Europy Wschodniej - Węgier i Polski. Główna stopa procentowa węgierskiego banku centralnego wynosi obecnie 6,75 proc., w tym roku ma spaść do 4,75 proc., w 2026 r. do 3,5 proc., a w 2027 do 3 proc. W tym roku Węgry będą miały niższe stopy niż Polska. W 2025 roku stopa referencyjna NBP spadnie według S&P Global Ratings do 5 proc. Przyspieszenie łagodzenia polityki pieniężnej dopiero przed nami: w 2026 stopa referencyjna wyniesie 3,25 proc., a w 2027 3 proc.