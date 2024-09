Napływ bezpośrednich inwestycji słabnie

Grupa Tauron odnotowała 3,1 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu tego roku. To gorszy wynik o 27 proc. rok do roku. Ubiegłoroczny zysk netto rzędu 1,8 mld zł zamienił się w tym roku na stratę rzędu 843 mln zł. Spółka tłumaczy, że te wyniki to efekt pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego na sektora wytwarzanie.