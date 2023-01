W grudniu agencja straciła większość ze swojego zarządu, gdy rada nadzorcza odwołała prezesa Krzysztofa Dryndę oraz członka zarządu Grzegorza Słomkowskiego. Do dziś obowiązki prezesa pełnił Piotr Dytko, miejsce w zarządzie agencji zachował też Zdzisław Sokal.

Pawła Kurtasz obejmie stanowisko 23 stycznia 2023 r. Do grudnia był on przez dwa lata wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, wcześniej przez rok był prezesem należącej do WSSE spółki Invest-Park Development. Wcześniej, przez sześć lat zarządzał firmą BlueSoft STC (dziś BSSTC.PL), która… produkuje systemy oświetleniowe, systemy łączności alarmowej czy systemy teleinformatyczne dla przemysłu.

Kurtasz ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz studia podyplomowe MBA.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w zarządzie której był Kurtasz, ma za sobą udany 2022 r., Strefa pozyskała łącznie 27 inwestycji wartych przeszło 7,16 mld złotych, co przełoży się na ponad 3,2 tys. miejsc prac „na całym obszarze oddziaływania strefy”, informuje WSSE.