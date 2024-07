Inflacja w Polsce ma się zacząć na nowo rozkręcać od lipca. Kiedy szczyt?

– W obliczu silnie jastrzębiego nastawienia RPP do polityki pieniężnej nie można wykluczyć, że – tak jak zapowiedział prezes NBP na ostatniej konferencji – stopy nie zmienią się do 2026 r. To w naszej ocenie skutkowałoby jednak nadmiernie restrykcyjną polityką pieniężną – dodaje ekonomistka PKO BP.

Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 3,3 proc. w III kwartale 2024 r. wobec 2 proc. w I kwartale – wynika z kwartalnych prognoz ekonomistów, zbieranych w ramach konkursu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. W IV kwartale realny wzrost PKB rok do roku ma wynieść 3,6 proc., zaś w I i II kwartale 2025 r. – po 3,9 proc.

Ciekawe, że w porównaniu z poprzednią edycją konkursu (z kwietnia br.) prognozy dla PKB się nie zmieniły. Ale znacząco zmieniły się za to przewidywania do co głównych motorów gospodarczych. I tak, obecnie ekonomiści oczekują (mediana prognoz 36 zespołów), że w III kwartale inwestycje w gospodarce wzrosną tylko o 2,1 proc. wobec 3,2 proc. oczekiwanych trzy miesiące temu. Prognozy na IV kwartał spadły zaś do 2 proc. z 4,1 proc.

Za to nieco lepiej ma wyglądać konsumpcja prywatna, głównie w III kwartale – wzrost prognoz odpowiednio do 4 proc. z 3,5 proc.

– Motorem wzrostu do końca roku będzie przede wszystkim konsumpcja prywatna napędzana wysokim wzrostem realnych wynagrodzeń – komentuje Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. – Wzrost cen szybko spowolnił, ale wynagrodzeń jeszcze nie. Oznacza to, że siła nabywcza gospodarstw domowych szybko rośnie, co daje im przestrzeń do zwiększania konsumpcji – wyjaśnia.