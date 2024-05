Polski eksport słabnie. Kurczy się sprzedaż do Niemiec

Słabnie polski eksport. W pierwszym kwartale 2024 r. zagraniczna sprzedaż polskich towarów, liczona w euro, zmalała w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku o 4,9 proc. do 86,8 mld euro – poinformował w środę GUS. Stopniał także import, ale nieco więcej, bo o 5,4 proc., do 83,3 mld euro. Dlatego dodatnie saldo wymiany handlowej sięgnęło 3,5 mld euro i okazało się wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach rok temu, gdy wynosiło 3,2 mld euro.

Malaje eksport do krajów Unii Europejskiej, rośnie do krajów rozwijających się

Spadek eksportu dotknął zwłaszcza najważniejszą dla polskich producentów grupę rynków: w krajach Unii Europejskiej sprzedaż towarów wyniosła 64,1 mld euro i zmalała w ujęciu rok do roku o 7,8 proc. Podobny spadek miał miejsce na rynkach strefy euro, gdzie wartość eksportu zmalała do 50,8 mld euro.

Natomiast wzrost eksportu odnotowano w grupie krajów rozwijających się (o 4,1 proc. do 7,4 mld euro) oraz na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (o 5,6 proc. do 4,5 mld euro).

Niemal o jedną dziesiątą skurczył się w pierwszym kwartale 2024 r. eksport do najważniejszego partnera handlowego Polski — Niemiec. Wyniósł 23,6 mld euro, co sprawiło, że udział niemieckich odbiorców w całości polskiej sprzedaży towarów za granicą zmniejszył się z 28,7 proc. w okresie styczeń – marzec 2023 r. do 27,2 proc. obecnie. Z Niemcami utrzymujemy wciąż wysokie dodatnie saldo wymiany towarowej, które w tym roku wyniosło 6,7 mld euro, ale okazało się ono nieco niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, kiedy sięgało 8,6 mld euro.

Mniej ślemy do Czech, coraz więcej do Ukrainy, która jest już siódmym polskich rynkiem eksportowym

Jeszcze głębszy niż w przypadku Niemiec spadek miał miejsce w przypadku eksportu do Czech, trzeciego rynku dla producentów z Polski. Wartość sprzedaży do tego kraju wyniosła 5,3 mld euro i była mniejsza r/r o prawie 11 proc. Zwiększył się natomiast eksport do Wielkiej Brytanii (4,7 mld euro dało wzrost o 7,3 proc.), a zwłaszcza do Ukrainy (2,9 mld euro przy wzroście o 14,8 proc.). Ukraina jest w tej chwili siódmym rynkiem dla polskich eksporterów z 3,4-procentowym udziałem w całości zagranicznej sprzedaży, który w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. urósł o 0,6 pkt proc.