Kwiecień stanowił preludium silnego wzrostu inflacji

Ogólnie towary konsumpcyjne podrożały w kwietniu o 1,1 proc. zarówno w ujęciu rok do roku, jak i w ujęciu miesiąc do miesiąca. W marcu towary podrożały o zaledwie 0,4 proc. rok do roku, najmniej od stycznia 2019 r. Tonująco na inflację wpływają z kolei ceny usług, które w kwietniu wzrosły o 6,2 proc. rok do roku po 6,6 proc. w marcu, najmniej od listopada 2021 r. W porównaniu do marca usługi podrożały o 0,9 proc. – To oznacza, że miesięczna dynamika cen usług przesunęła się znacznie powyżej zwykłego wzorca sezonowego po utrzymywaniu się poniżej wzorca przez poprzednie cztery miesiące – zauważyli w komentarzu ekonomiści z Santander Bank Polska.

Inflacja w sektorze usługowym, napędzana przez szybki wzrost wynagrodzeń, pozostaje jednak największym zmartwieniem dla Rady Polityki Pieniężnej. Jak tłumaczył na piątkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, spodziewany wzrost inflacji CPI w związku z odmrożeniem cen energii, może się utrwalać właśnie dlatego, że nastąpi w warunkach szybkiego wzrostu płac w gospodarce.

- Inflacja CPI powinna kontynuować odbicie w kolejnych miesiącach. W czerwcu według nas zbliży się do 3 proc. rok do roku, a rządowe działania dotyczące cen energii powinny doprowadzić ją do prawie 4,5 proc. w lipcu i około 5,5 proc. na koniec roku – prognozują analitycy z Santander BP. – Inflacja bazowa (nie obejmująca cen energii i żywności – red.) może przez kolejnych kilka miesięcy ustabilizować się nieco poniżej 4 proc. rok do roku, ale według nas po wakacjach przejdzie do trendu wzrostowego, przede wszystkim ze względu na wysoki wzrost kosztów pracy, i zakończy rok blisko 4,5 proc. rok do roku – dodają.