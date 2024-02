Znamy deficyt budżetu za 2023 rok. Zawiodły VAT i CIT

Bardzo pozytywnie zaskoczyła z kolei dynamika wpływów z PIT. W nowelizacji budżetu zapisano, że dochody wyniosą tu 83,6 mld zł, a na koniec roku było 91,7 mld zł. I co ważne, to aż o 23,6 mld zł (tj. 34,6 proc.) więcej w stosunku do roku 2022. Nieco więcej od planu, i o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej, przyniosła też akcyza — 84,8 mld zł.

Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 zasiliła budżet

W 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 63,8 mld zł i było wyższe o ok. 27,0 mld zł (tj. 73,4 proc.) w stosunku do wykonania w roku 2022. To także o 5 proc., czyli ok. 3 mld zł więcej od oczekiwań.

Resort finansów przypomina, że dużo wyższe wpływy niepodatkowe w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynikają głównie z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W 2022 r. dochody uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji podlegały przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Duży wzrost wydatków

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2023 r. wyniosło 659,7 mld zł. To o niemal 5 proc. mniej niż założone 693,4 mld zł, a jednocześnie więcej aż o 142,3 mld zł (tj. o 27,5 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W swoim komunikacie Ministerstwo Finansów wylicza, że w 2023 r. najwyższe wydatki odnotowano w takich częściach budżetu państwa, jak ZUS - 105,4 mld zł (tj. 96,4 proc.) planu, subwencje ogólne dla samorządów - 99,7 mld zł (100 proc. planu), Obrona Narodowa – 97,1 mld zł (100 proc. planu). Obsługa długu Skarbu Państwa pochłonęła 61,7 mld zł wobec 62 mld zł planu po nowelizacji.