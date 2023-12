Tusk: Nie zrobimy niczego ws. NBP, co by naruszyło reputację Polski

"Naszym zadaniem wspólnym jest tez troska o reputację i stabilność instytucji w Polsce. Bank centralny - NBP - należy do instytucji, które wymagają niezwykłej troski i pieczołowitości. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie zrobimy niczego, co by naruszyło stabilność, czy podważyło reputację państwa polskiego w Europie, za granicą. (...) Nie zrobimy niczego, co podważyłoby zaufanie do państwa polskiego" - powiedział Tusk na konferencji prasowej, odpowiadając na pytania o ewentualny Trybunał Stanu dla Glapińskiego.

Dodał, że decyzja polityczna w tej sprawie w ramach koalicji jeszcze nie zapadła.

"Bardzo spokojnie będziemy czekali na ten czas, kiedy wspólnie podejmiemy decyzję dotyczącą pana prezesa" - powiedział.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dodał, że nad takim wnioskiem trzeba się będzie dobrze zastanowić.

"Składanie przeciwko komukolwiek wniosku do Trybunału Stanu to jest bardzo poważna rzecz. Trzeba zważyć koszty i zyski takiego ruchu. Ja wielokrotnie mówiłem, że w mojej osobistej ocenie powinno się przyjrzeć bardzo bacznie i uważnie działalności pana Glapińskiego na tym stanowisku, natomiast pozwólcie, że decyzję w tej sprawie będziemy podejmować wspólnie, po konsultacjach i po zważeniu wszystkich za i przeciw" - powiedział Hołownia.