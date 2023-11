Polacy chcą kupować już, ale wolą zapłacić później

BNPL (z ang. buy now, pay later) to trend, który nad Wisłą mocno zyskuje. Metoda, która pozwala zapłacić za internetowe zakupy w ciągu 30 dni od ich dokonania, skusiła już 65 proc. rodzimych internautów odwiedzających e-sklepy. Tym samym stała się drugą najpopularniejszą metodą finalizowania transakcji online, zaraz po płatnościach BLIK-iem. Na tę drugą opcję, która zdominowała polski e-commerce, stawia aż 71 proc. kupujących w sieci – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez fintech PayPo.