Recesja w polskim przemyśle znów się pogłębiła. PMI najniżej od listopada

Osłabienie popytu, a także dążenie do zmniejszenia zapasów gotowych towarów, wymusiło ponowne ograniczenie produkcji – największe od siedmiu miesięcy. Stany magazynowe zmniejszyły się w efekcie najbardziej od dwóch lat.

Pozytywne konsekwencje spowolnienia w przemyśle

W reakcji na słabość popytu, firmy przemysłowe ponownie – już 13 raz z rzędu – zmniejszyły zatrudnienie. Zmiana nie była jednak duża, a przedsiębiorstwa tłumaczyły ją również odejściami pracowników i trudnościami ze znalezieniem nowych. Polskie firmy przemysłowe w horyzoncie 12 miesięcy spodziewają się jednak na ogół odbicia popytu, co sprzyja „chomikowaniu” pracowników.

Spowolnienie w przemyśle ma pewne pozytywne konsekwencje. W czerwcu ponownie wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na dostawy materiałów i komponentów. To pokłosie odblokowania łańcuchów dostaw, które częściowo można wiązać właśnie z osłabieniem popytu w globalnym przemyśle. W połączeniu z korektą na rynku surowców, doprowadziło to do spadku cen komponentów oraz najgłębszego w historii PMI (sięga 1997 r.) spadku cen wyrobów gotowych (w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Wpisuje się to w oczekiwania ekonomistów, że hamował będzie nadal wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej (PPI). Jego majowa zwyżka o 3,1 proc. rok do roku była najmniejsza od lutego 2021 r. W czerwcu, jak szacują ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, PPI wzrósł już tylko o 0,7 proc. rok do roku.