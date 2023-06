W przemyśle ciągle zima. Produkcja sprzedana spadła trzeci miesiąc z rzędu

Poprawa wyników przemysłu (w ujęciu rok do roku) w maju w stosunku do kwietnia to częściowo efekt kalendarzowy. O ile kwiecień w tym roku miał o jeden dzień roboczy mniej niż w ub.r., o tyle maj w obu latach miał ich tyle samo. Produkcja oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmalała w maju o 2,4 proc. rok do roku po zniżce o 3,4 proc. w kwietniu (to dane sprzed rewizji). W stosunku do poprzedniego miesiąca odsezonowana produkcja zmalała w maju o 1 proc. Po trzech zniżkach z rzędu była już o 4 proc. niższa niż w grudniu 2022 r.

Optymistycznym akcentem w majowych danych dotyczących przemysłu było kolejne mocne wyhamowanie inflacji w tym sektorze. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) wzrósł o 3,1 proc. rok do roku, najmniej od lutego 2021 r., po zwyżce o 6,2 proc. w kwietniu (GUS wstępnie oceniał, że w kwietniu PPI wzrósł o 6,8 proc. rok do roku).

Jak zauważyli na Twitterze ekonomiści z mBanku, ostre hamowanie PPI będzie argumentem dla tych członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy chcieliby obniżyć już w tym roku stopy procentowe. Podkreślili jednak, że PPI to nie to samo co inflacja konsumentów, której utrzymywanie w ryzach jest zadaniem RPP.