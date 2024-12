Przerwana poprawa w przemyśle

PMI pozostaje poniżej poziomu 50 pkt, oddzielającego regres od poprawy w sektorze, już od 31 miesięcy. Odczyt 48,9 pkt to jednak drugi najwyższy wynik w tym okresie. Słowem, choć wciąż większość menedżerów ankietowanych przez S&P Global sygnalizuje pogorszenie sytuacji, to różnica nie jest już duża. Niestety, akurat względem października się powiększyła, bo to właśnie tamten miesiąc z wynikiem 49,2 pkt był najlepszy w całym okresie ostatnich dwóch i pół roku. W listopadzie przerwana została też passa czterech kolejnych wzrostowych miesięcy dla PMI.