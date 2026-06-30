Choć dolar dziś znów jest mocny i niweluje poniedziałkowe spadki, nastroje na rynkach akcji są optymistyczne i dotyczy to także GPW. WIG20 w drugą część sesji wchodzi z 0,8-proc. umocnieniem, sięgając 3592 pkt. To poziom tuż ponad maksimami z dwóch poprzednich sesji. Co istotne, indeks dużych spółek przetestował dziś już wsparcie w okolicach 3550 pkt. Takie próby kupujący przeszli już kilkukrotnie w ostatnich dniach i kolejna zwycięska bitwa może zapowiadać mocniejsze odreagowanie polskich akcji.

Reklama Reklama

Wśród dużych krajowych spółek najmocniejszy jest Kruk, zyskujący 5,4 proc. Lepsze nastroje sprzyjają też powrotowi popytu do KGHM-u. Mocno zyskuje także Budimex i CD Projekt, rosną też na ogół banki, nie licząc Aliora, któremu na dole tabeli towarzyszą Pepco Group i Dino Polska.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Mimo słabszego złotego duże spółki się trzymają Dla inwestorów w ostatnich tygodniach ważne były dwa tematy - decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych oraz walki wokół cieśniny Ormu...

Niemal wszystkie indeksy akcji w Europie dziś świecą na zielono, a najsilniejszym z rynków bazowych są Niemcy. Wyraźnie poprawiają notowania także indeksy giełdy moskiewskiej. Sesja w Azji zakończyła się różnie. W dobrej formie były rynki tajwański, koreański i japoński, natomiast znów czerwono było w Chinach, a zwłaszcza w Indonezji. Po bardzo mocnej sesji na Wall Street kontrakty na amerykańskie indeksy lekko rosną na 100 minut przed otwarciem handlu kasowego.

Na rynku walut dolar wraca do dobrej formy po słabszym pierwszym dniu tygodnia. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje o 0,3 proc., do 1,139. Notowania pary USD/PLN rosną zaś o 0,45 proc., do 3,76 zł.

Inwestorzy znów zerkają na rynek ropy, która wyhamowała przecenę z poprzednich tygodni. Po weekendowej wymianie ciosów między USA a Izraelem dziś ruszyły kolejne rozmowy między przedstawicielami obu krajów.