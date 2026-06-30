W ofercie publicznej akcji dewelopera sprzedano wszystkie papiery: 9,65 mln w ramach nowej emisji oraz 25 mln należących do strategicznego inwestora, TAG Immobilien. Cena wynosiła 34 zł, zatem Robyg pozyskał 328 mln zł brutto, a TAG 850 mln zł. Inwestor strategiczny od przejęcia dewelopera w 2022 r. nie pobrał ze spółki dywidendy.

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Uwzględniając dodatkową emisję akcji dla menedżerów (dla Robyga to dodatkowo 74 mln zł brutto), po rejestracji podwyższenia kapitału TAG Immobilien będzie posiadał 65,85 proc. akcji objętych lock-upem, a uczestnicy IPO 31,9 proc.

Lwią część akcji w ofercie Robyga objęli inwestorzy instytucjonalni

Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,94 mln istniejących akcji, czyli 5,6 proc. całej puli oferowanej w IPO, podczas gdy pierwotnie przewidywano 10 proc. Drobni złożyli 2,29 tys. zapisów. Zapisy zredukowano o 75 proc.

Według wcześniejszych informacji, na 2,5 mln akcji miał się zapisać – przez spółkę Reidar Consulting & Management – przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson. Menedżerowi przydzielono najwyraźniej akcje z puli dla inwestorów instytucjonalnych.

Akcje nowej emisji objęło 11 inwestorów instytucjonalnych, a istniejące 62 graczy (odrębnie liczone są poszczególne fundusze zarządzane przez to samo TFI lub PTE).

Po rejestracji praw do akcji nowej emisji Robyg będzie mógł zadebiutować. Przewidywana data to czwartek 2 lipca.

Robyg kusił tempem wzrostu sprzedaży i polityką dywidendową

Robyg w IPO reklamował się jako spółka, która zdolna jest skokowo zwiększyć sprzedaż mieszkań, w tempie szybszym niż konkurenci. W 2025 r. Robyg znalazł nabywców na 2,6 tys. lokali, w 2026 r. celuje w 2,8-3 tys., następnie chce wejść na pułap 3,8-4 tys., a w średnim terminie 4,5-5 tys.

Podstawowy biznes uzupełniony jest świadczeniem usług dla platformy PRS Vantage Rent, którą rozwija TAG – potentat najmu instytucjonalnego w Niemczech.

W branży deweloperskiej dywidenda to w zasadzie standard, Robyg pierwszą ma wypłacić w 2027 r. – to 70 proc. zysku netto za bieżący rok, ale nie mniej niż 300 mln zł. Przy cenie z IPO 34 zł szacowana stopa dywidendy wynosi 8,13 proc.