WIG20 pod koniec dnia zyskiwał 1,3 proc. i śrubował dzienne maksima. Indeks dużych spółek sięgał 3643 pkt., wyznaczając tym samym nowe szczyty trwającej już od kilku lat hossy. WIG20 miał wsparcie niemal wszystkich sektorów. Po około 6 proc. rosły notowania CD Projektu oraz Żabki. Mocno zyskiwały także KGHM i Allegro. Banki nie hamowały zwyżek, natomiast dół tabeli zajął sektor energetyczny. Kurs Orlenu osuwał się o 2,6 proc., a Tauronu o 2,2 proc. Nawet takie spadki nie powstrzymały jednak WIG20, który coraz bardziej zbliża się do 15-proc. umocnienia od początku roku.

Duże spółki pozostają liderami wzrostów, ale drzwi do kontynuacji hossy otwiera sobie znów także mWIG40, który dosięgnął już niemal rekordów z lutego. Nieco w cieniu pozostaje natomiast sWIG80, który od początku roku zyskuje ledwie 3,4 proc.

Czytaj więcej Parkiet TV Wojenny kurz opada. Jak inwestować w II kwartale? O ile wciąż mamy podwyższone ceny ropy naftowej, tak na rynki akcji wróciły wyraźne wzrosty. Czy najgorsze jest już za nami? Na co teraz stawiać? O...

Rekordowy WIG20 i tani dolar

Polski rynek napędzany dużymi spółkami bije kolejne rekordy. WIG rósł pod koniec dnia o ponad 1 proc., sięgając w dziennym szczycie 132778 pkt., a to daje 13,2-proc. umocnienie od początku roku.

We wtorek wyraźnie zyskiwał także złoty. Kurs USD/PLN osuwał się aż o 0,6 proc., a to oznaczało zejście dolara poniżej 3,60 zł. Powrotu do czasów sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie nie widać natomiast na rynku obligacji. Rentowności papierów dziesięcioletnich wciąż utrzymywały się powyżej 5,5 proc. wobec zamknięcia lutego poniżej 5 proc.

Na rynkach globalnych widać było rosnący apetyt na ryzyko przy spadkach cen ropy naftowej. Kurs bitcoina rósł o niemal 3 proc. i przekraczał 75 tys. dolarów. Bitcoin wyrównał zatem marcowy szczyt. Po mocnej sesji w Azji wzrosty notowała większość indeksów europejskich. Amerykański S&P 500 po 90 minutach handlu rósł o 0,8 proc., z kolei Nasdaq zyskiwał ponad 1 proc.