Niemrawy poranek, a potem wyraźny atak popytu na GPW – tak wygląda piątkowa sesja w Warszawie. Efekt jest taki, że WIG20 ustanowił nowy rekord hossy blisko 3600 pkt, a w drugiej części dnia nasz flagowy indeks zyskiwał około 1 proc.

– Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 wyraźnie zyskują na wartości. Stronie popytowej sprzyjają doniesienia o rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz spadek cen ropy naftowej. Oczekiwania związane z deeskalacją napięć geopolitycznych i potencjalnym hamowaniem presji inflacyjnej wspierają kupujących, którzy próbują kontynuować odbudowę trendu wzrostowego rozpoczęty na początku roku – wskazują analitycy XTB. Piotr Kuczyński, ekspert DI Xelion zwraca także uwagę na pozytywne sygnały płynące z Ukrainy, gdzie po raz kolejny pojawia się perspektywa pokoju.

Historyczny rekord śrubuje indeks szerokiego rynku WIG. Ten po raz pierwszy w historii przebił 130 tys. pkt., na co zwrócił uwagę też minister finansów Andrzej Domański.

Na szczyt rynek zaprowadziły m.in. banki. Indeks WIG – Banki również dzisiaj bije historyczny szczyt. Jedną z gwiazd szerokiego rynku jest dzisiaj z kolei firma Scanway, która niedawno przeniosła się z NewConnect, a po dzisiejszej sesji awansuje do indeksu WIG20. Jej notowania rosły w piątek nawet ponad 10 proc. osiągając po raz pierwszy w historii poziom 400 zł.

Indeksy średnich i małych spółek nie chcą zostawać w cieniu. mWIG40 zyskuje dzisiaj ponad 1 proc., a sWIG80 rośnie o około 0,6 proc. Kolor zielony dominuje też na innych europejskich rynkach. Na nieznacznym plusie są także kontrakty na amerykańskie indeksy, co zapowiada wzrostowy początek dnia na Wall Street.