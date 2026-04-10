Po udanej piątkowej sesji w Azji, a także niezłej końcówce czwartkowego handlu w Stanach Zjednoczonych, kolor zielony zagościł także na większości europejskich parkietów, aczkolwiek zwyżki są dość skromne. Na rynku czuć wyczekiwanie na doniesienia z Bliskiego Wschodu i kolejne kroki na drodze do całkowitego zawieszenia walk i odblokowania Cieśniny Ormuz.

Główne krajowe indeksy utrzymują się nieco powyżej czwartkowego zamknięcia. WIG20 przed południem zyskuje 0,3 proc. przy dobrym zachowaniu Modivo, Tauronu i Allegro. Na dole tabeli m.in. Orlen z 2,9-proc. przeceną. Po środowych spadkach rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich nadal utrzymują się w rejonie 5,5-5,6 proc. wobec marcowego szczytu na niemal 6 proc.

Choć większość z głównych indeksów w Europie w piątek przed południem świeci na zielono, to niemiecki DAX pozostaje w ogonie, pozostając przy poziomie wczorajszego zamknięcia. Podobnie zachowuje się francuski CAC40.

Bez wyraźnego kierunku porusza się też rynek walut. Kurs głównej pary walutowej jest tuż poniżej 1,17. Krajowi inwestorzy za dolara płacą z kolei 3,63 zł, a za euro 4,24 zł.

Ropa naftowa po środowej przecenie utrzymuje się poniżej 100 dolarów za baryłkę.