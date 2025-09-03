Inwestorzy uważnie śledzą rentowności obligacji Wlk. Brytanii czy Francji. Ruchy na długu mają różne genezy – od obaw o stabilność danego rządu (Francja) czy stan finansów publicznych (Wlk. Brytania).
W szerszym ujęciu wrzesień będzie najpewniej miesiącem luzowania zarówno ze strony Fed, jak i RPP. W pierwszym przypadku jesteśmy świadkami kampanii Trumpa (m.in. ruchy wokół Cook) docelowo skutkującej najpewniej bardziej gołębim składem MPC. Sporo uwagi poświęci się nadchodzącym danym z amerykańskiego rynku pracy, które opublikowane zostaną w czwartek i piątek (NFP). Lokalnie rynek spodziewa się we wrześniu obniżki stóp o 25 pkt bazowych, z zastrzeżeniem iż może to być tzw. „jastrzębia obniżka” argumentowana polityką fiskalną.
Na rynku FX dolar odrabia ostatnią słabość korzystając z lekkiego podbicia układów risk-off. PLN nie wykazuje większej aktywności oraz zmienności, nie reagując znacząco na lekkie schłodzenie nastroju na warszawskiej giełdzie. Krajowy rynek akcyjny koryguje wzrosty YTD, oddalając się od zakresu 3000 pkt., m.in. z uwagi na zapowiadane podwyższenie opodatkowania sektora bankowego. Ponadto na szerokim rynku warto wspomnieć o kolejnym impulsie na rynku złota, które wyznaczyło nowe ATH w trendzie wzrostowym
Rozpoczynający się wrzesień to niezwykle charakterystyczny miesiąc w statystykach sezonowych. Na rynkach akcji ma złą sławę najsłabszego w całym roku.
Zadziwiająco dobrze zakończyła się wtorkowa sesja na GPW, aczkolwiek aktywność inwestorów była ograniczona.
We wtorek znów nie brakowało emocji na GPW. Po raz kolejny słabo prezentowały się spółki energetyczne. Globalnie uwagę inwestorów przyciągnęło złoto, które ustanowiło nowy rekord.
Dziś po długim weekendzie wrócą inwestorzy z USA, co może przynieść powrót zmienności. Pierwsze godziny europejskiego handlu już przyniosły blisko 1% spadki, a niemiecki Dax osuwa się poniżej 24000 pkt. Futures na S&P500 schodzi w kierunku 6400 pkt.
Rynki akcji rozpoczęły wtorkową sesję od wyraźnych spadków. Czerwono jest w Europie, a na trudne otwarcie sesji wskazują też kontrakty na indeksy amerykańskie. Zyskują za to dolar i złoto, które wreszcie wzbiło się na nowy szczyt.
Notowania poniedziałkowe na rynku warszawskim skończyły się spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 oddał 0,84 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,80 procent.