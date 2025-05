Byki na warszawskiej giełdzie trzymają się mocno. Trzecia sesja tygodnia zakończyła się trzecim dniem wzrostów. WIG20 oddala się tym samym od okrągłego poziomu 2800 pkt. Błysnęły także średnie firmy i ich indeks mWIG40.

Patrząc na zachowanie byków na GPW można mówić o ich sile, ale równie dobrze można powiedzieć, że są one śpiochami. Pierwsza część środowej sesji upływała bowiem pod znakiem symbolicznych ruchów naszego głównego indeksu giełdowego. Tym samym mieliśmy powtórkę z tego, co widzieliśmy we wtorek. W odróżnieniu jednak od wtorkowej sesji, przebudzenie kupujących nastąpiło wcześniej. Już w zasadzie po godz. 12.00 kolor zielony zaczął u nas świecić mocniejszą barwą. Co ciekawe, nie przeszkadzało nam nawet to, że DAX i CAC40 zjechały pod kreskę, a i od przeceny zaczął się dzień na Wall Street.

Błysk warszawskiej giełdy

Nasz parkiet wykazał się tym razem samodzielnością i siłą na tle reszty stawki. Byki bez problemu dowiozły zwycięstwo do końca i WIG20 ostatecznie zamknął notowania 0,8 proc. nad kreską. W gronie największych spółek świetnie prezentowały się przede wszystkim akcje Allegro, które zyskały na wartości 4,9 proc.

Patrząc na wyniki środowej sesji warto jednak zwrócić też uwagę na średnie firmy. mWIG40, w przeciwieństwie do WIG20, w zasadzie od początku wykazywał chęć do zdobywania coraz to wyższych poziomów. Było to możliwe dzięki pokaźnym wzrostom, jakie notowała firma Asseco Poland. Jej papiery ostatecznie zyskały na wartości 9,8 proc., a dzięki temu mWIG40 urósł z kolei 1,3 proc. Dla porządku dodajmy, że sWIG80 zakończył środową sesję 0,6 proc. na plusie.