Pierwsze minuty poniedziałkowego handlu na w Warszawie przebiegają pod znakiem kontynuacji zwyżek z udanej końcówki ubiegłego tygodnia. W poniedziałek rano WIG dotarł aż do poziomu 105 tys. pkt, ustanawiając nowy rekord wszech czasów warszawskiej giełdy. Z kolei WIG20 wspiął się na nowy szczyt trwającej hossy, będąc bardzo blisko pokonania 2900 pkt. Kluczem do kontynuacji zwyżek w Warszawie jest zdecydowana poprawa nastrojów na rynkach globalnych, czego potwierdzeniem są poniedziałkowe efektowne wzrosty na najważniejszych giełdach. Wyraźny optymizm był widoczny na azjatyckich parkietach, które finiszowały w większości na solidnych plusach. Kupujący zdominowali poranny handel również na europejskich giełdach. Większość głównych indeksów na rynkach Starego Kontynentu rozpoczęła nowy tydzień od zauważalnych wzrostów sięgających na ogół 1-2 proc. Wyraźne zwyżki notują także kontrakty na amerykańskie indeksy, co jasno wskazuje, że rynek akcji w USA zmierza kontynuować odbicie. Apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa wyraźnie wzrósł po weekendowych rozmowach handlowych pomiędzy USA a Chinami, w trakcie których poczyniono znaczące postępy.Tak przynajmniej zadeklarowały obie strony.

Duże spółki kontynuują rajd

Na krajowym rynku największymi beneficjentami poprawy globalnych nastrojów są spółki z indeksu WIG20.Motorem porannych zwyżek są mocno drożejące walory banków na czele z Santander BP odrabiającym straty z zeszłotygodniowej korekty wywołanej informacją o zmianie właściciela. Dobrą passę kontynuują również papiery KGHM, wspierane wyraźnie rosnącymi cenami miedzi na światowych rynkach. Na celowniku kupujących znalazły się także akcje Allegro, CD Projektu i PZU. W wyniku kontynuacji zwyżki wycena ubezpieczyciela ustanowiła nowy historyczny szczyt osiągając poziom blisko 64 zł za akcję. Nowymi rekordami mogą się także dziś pochwalić akcje Pekao, Dino, Orange Polska i Grupy Kęty. Jedyną spółką, której papiery notowane są pod kreską jest Żabka.

Pozytywne nastroje zdominowały handel w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji, gdzie wyraźnie przeważa kolor zielony. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje spółek ukraińskich, co przekłada się nawet na dwucyfrowe zwyżki ich kursów.