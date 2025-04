Jedna z najdziwniejszych sesji w historii GPW

Dzisiejsza sesji giełdowa na parkiecie przy ul. Książęcej przejdzie do historii krajowego rynku kapitałowego. Ilością unikalnych wydarzeń można by obdarzyć cały kwartał, a nie tylko ok. 8 handlu. Ostatecznie obrót przyniósł spadek głównego indeksu, WIG20, o 1,49%, do poziomu 2431 pkt. mWIG40 zniżkował 1,28%, podczas gdy sWIG80 „oddał” 1,77%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 3,23 mld PLN.